Reggio: VI Edizione del Premio Smorto

La VI Edizione del Premio Lettere Arte e Scienza per l'Area dello Stretto, intitolata al Dott. Domenico Smorto, si è svolta alla sala F, Perri di Palazzo Alvaro della Città Metropolitana.. Il sindaco della "Città Metropolitana" è stato rappresentato dal delegato alla Cultura Dr. Filippo Quartuccio che è intervenuto complimentandosi con l'iniziativa e augurando sempre maggiori successi.

In una sala gremita in ogni ordine di posti, sono stati premiati per la Medicina il dott. Michele De Martin, il dott. Giuseppe Garufi e il dott.Antonio Foti. Il Premio "Personalità illustri" è andato a Bruno Taverna, giornalista e direttore dell'emittente Tele-Melito. Tre premi speciali della giuria sono stati assegnati al Dott. Salvatore Ventura, alla scrittrice Carmela Maria Saraceno per il romanzo "Il fiore dei miei anni" e alla prof,ssa Anna Maria Stanganelli.

I primi premi sono stati così assegnati: per la silloge edita di poesia in lingua italiana a Paolo Tulelli per l'opera "Terra mia terra"; per l'inedita a Clara Condello per l'opera "In fondo al mare"; per la silloge di poesia edita in dialetto a Salvatore Gazzara per l'opera "Sintimentu"; per la poesia singola dialettale a Natale Cutrupi per l'opera "Qual è a vera puvirtà"; per la narrativa edita in lingua italiana a Salvatore Lisi per l'opera "Caffè amaro"; per quella inedita a Angelo De Marco per l'opera "Il quadro dell'amore e del dolore"; per la saggistica edita a Rolando Perri per l'opera "Un francese sotto il cielo di Trinakia"; per l'inedita a Caterina Fava per l'opera "La Madonna della Montagna di Polsi"; la ricerca storica meridionale edita ad Angelo Vazzana per l'opera "Odissea dell'odissea"; per l'inedita a Francesco Bellè per l'opera "Fiumara il mio Paese".