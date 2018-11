Reggio, tre giovani musicisti protagonisti presso il circolo culturale "Guglielmo Calarco"

Venerdì 2 novembre 2018 h 19.00, presso la sede di Via Amerigo Vespucci n.10/g, il Circolo culturale Guglielmo Calarco-Cooperativa V. Veneto, nell'intento di promuovere la conoscenza della cultura calabrese e dei suoi talenti, propone un incontro con tre giovanissimi musicisti reggini Gabriele Aleo, pianista, Carmine Martino, oboista e Davide Zampaglione, chitarrista, che si esibiranno in concerto

Ezio Bosso sostiene che "La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare" la musica, quindi, ci insegna e/o ricorda qualcosa che non dovremmo mai dimenticare "predisporci all'ascolto" di sé stessi e dell'altro per vivere con maggiore armonia e concorrere a realizzare una società civile.

Gabriele Aleo, studia pianoforte presso il Conservatorio di Reggio Calabria sotto la guida del Maestro Giuseppe Gullotta, con il quale frequenta il primo anno accademico della triennale di laurea.

Durante i suoi studi ha collaborato con l'orchestra giovanile del teatro Cilea di Reggio Calabria come pianista, e quest'anno ha partecipato come allievo effettivo alla VIII masterclass per solo pianoforte organizzata dall'associazione " Naxos in musica", lavorando con il suo docente M° Gullotta.Ha vinto due concorsi nazionali in musica da camera. All'attivo ha numerosi concerti pianisti , sia da solista, sia da pianista camerista, è stato invitato da varie associazioni tra cui il "Circolo Culturale Guglielmo Calarco" in cui si è esibito in varie occasioni.

Carmine Martino, studia oboe presso il conservatorio di Musica Francesco Cilea di Reggio Calabria sotto la guida del M° Gangemi Antonio con il quale frequenta l'ultimo anno accademico della triennale di laurea. Durante i suoi studi ha partecipato a numerose masterclass e corsi di perfezionamento con Maestri del calibro di: Lia Merlino (primo oboe dell'orchestra filarmonica di Benevento) e con il M° Gangemi, suo docente, per la masterclass di corno inglese .All'attivo ha vari concerti come solista della corale polifonica "Ruggero Coin" di Bova Marina, collabora con l'orchestra del conservatorio Francesco Cilea, e ha suonata in qualità di primo oboe in diversi concerti nell'organico orchestrale del conservatorio, tra cui la masterclass tenutasi quest'anno a Giardini Naxos per pianoforte e orchestra. Vincitore di due concorsi Nazionali nella sezione "musica da camera".Si esibisce come solista invitato da varie associazioni.

Davide Zampaglione, studia chitarra classica presso il conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria sotto la guida del M° Salvatore Zema con il quale frequenta il triennio accademico del corso di laurea .Durante i suoi studi ha partecipato come alunno effettivo a Masterclass di perfezionamento della chitarra flamenca con Juan Lorenzo. Masterclass di perfezionamento della chitarra classica con Alexander Sergei Ramírez, Enric Madriguera, Pablo de la Cruz, Williams Jenks, Giovanni Grano, Luciano Tortorelli, Roberto Fabbri, Ciro Carbone.Si posiziona I classificato con 96/100 nella XVI edizione del Concorso nazionale "Pasquale Benintende" e terzo al III concorso di chitarra classica " Mestre Salvador Garcia"