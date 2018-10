“Il controllo parlamentare dei servizi di sicurezza”: Luciano Violante al “Campanella” di Reggio Calabria

Lunedì 5 Novembre, alle ore 11.30, nell'Aula Magna del Liceo Classico "T. Campanella", il Presidente emerito della Camera dei Deputati nonché Presidente dell'associazione "Italiadecide", onorevole Luciano Violante, relazionerà sul tema "IL CONTROLLO PARLAMENTARE DEI SERVIZI DI SICUREZZA".

La relazione del Presidente Violante sarà introdotta dal Dirigente Scolastico Maria Rosaria Rao e del prof. Mario Caligiuri, Direttore del Master in Intelligence dell'Università della Calabria.

L'incontro con il Presidente Violante conclude la programmazione del corso su Intelligence e Cittadinanza attiva, che ha visto la partecipazione degli studenti delle classi 5aB e 5aD del Liceo Classico "Tommaso Campanella", nell'ambito delle attività di Alternanza scuola-lavoro, ad nutrita serie di lezioni con illustri relatori ed alle attività seminariali promosse dal Laboratorio sull'Intelligence dell'Università della Calabria, diretto dal prof. Mario Caligiuri.

Il Liceo reggino è stato il primo liceo in Italia ad attuare un percorso di promozione di cultura dell'Intelligence in una scuola secondaria di secondo grado, concretizzando di fatto la possibilità di formare figure richieste nel futuro mondo del lavoro: gli operatori di Intelligence.

Per questa e per altre attività di Alternanza Scuola/Lavoro, a seguito di una selezione svolta a livello nazionale, il Liceo Classico "Tommaso Campanella" di Reggio Calabria è stato individuato quale scuola che ha realizzato esperienze relative all'Alternanza Scuola/Lavoro ritenute di straordinario rilievo qualitativo. Per tale ragione le stesse saranno documentate nell'ambito di un progetto di ricerca condotto dall'INDIRE su incarico del MIUR, ossia il Monitoraggio Nazionale Qualitativo dell'Alternanza Scuola/Lavoro.