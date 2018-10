Incontro con lo scrittore Luca Desiato il 29 ottobre a Reggio Calabria

I cinquant'anni di storia del Circolo Culturale "Rhegium Julii" trovano quest'anno una fortunata e pregevole coincidenza: i cinquant'anni di vita dedicati alla letteratura dallo scrittore Luca Desiato.

In ragione di quest'evento, lunedì 29 ottobre prossimo, l'Associazione dedica una giornata speciale allo scrittore, già componente da oltre un ventennio della giuria del Premio, per riflettere sulla sua opera e sul suo originale contributo alla storia culturale del nostro Paese.

L'illustre Letterato sarà ospitato nel corso della mattinata, alle ore 10.30, dal Liceo Scientifico "Alessandro Volta", dalla Dirigente scolastica Angela Maria Palazzolo, dalla professoressa Maria Teresa Meli con il suo laboratorio di studenti.

Accompagnato dal Presidente del Circolo Pino Bova, Luca Desiato avrà modo d'interloquire con gli studenti e di conoscere i lavori di approfondimento dagli stessi preparati.

Nel pomeriggio della stessa giornata, alle ore 17.30, l'illustre ospite darà vita ad una straordinaria occasione di cultura presso il Palazzo San Giorgio - Salone dei Lampadari, grazie alla collaborazione intervenuta con l'Università per la terza età, del Liceo Scientifico "Alessandro Volta" ed alla Fondazione Mediterranea.

Dopo i saluti dei Presidenti del "Rhegium Julii" Pino Bova, dell'Unitre Salvatore Modica, della Fondazione Mediterranea Enzo Vitale e della docente Maria Teresa Meli, Elio Stellitano introdurrà l'autore e, a seguire, il Prof. Francesco Idotta intervisterà Luca Desiato per scoprire la profondità del suo animo e della sua ispirazione.

Francesco Idotta, reggino appassionato di letteratura e con un passato giovanile vissuto in prima fila con il Rhegium, si soffermerà sui più importanti lavori che fin qui ha elaborato lo scrittore: Il marchese del grillo, Galileo Mio Padre, Caravaggio, la stanza del Minotauro, Trilussa, La notte dell'Angelo, Storie del deserto, Come il fuoco, Giuliano l'Apostata,Dal giardino murato, Tra la perduta gente, Benito è il mostro, Storie dell'eremo,Sulle rive del mar Nero (Premio Rhegium Julii), Bocca di leone ed altri ancora che sono diventati best seller letterari ed anche film di particolare successo.

Concluderà la serata il Consigliere delegato della Città Metropolitana di Reggio Calabria Dott. Demetrio Marino.