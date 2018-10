Reggio: al Parco Ecolandia domenica all'insegna di salute e benessere

Domenica 28 Ottobre, a partire dalle 10.00 del mattino, il Parco Ecolandia propone una interessante giornata da trascorrere all'aria aperta, nell'incredibile scenario dello Stretto, con un programma ricco di eventi dedicati alla natura ed all'arte.

Saranno infatti attivi dei laboratori per i bambini, alla scoperta del mandala, e con una esperta naturopata che, per le vie ed i sentieri del Parco, condurrà alla scoperta delle "erbe spontanee". Sarà inoltre possibile visitare l'interessante mostra fotografica sul le condizioni sociali degli anziani, promossa dalla Commissione Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Ma sarà anche la giornata clou della nuova iniziativa del Parco "Residenze d'artista". Ospite di questo primo evento - Mnemosyne | Le Grand Tour - l'artista Giuseppe Renda, che si sta cimentando in una suggestiva sperimentazione residenziale, e presenterà il suo work in progress, un'opera che si collega alle suggestioni legate al fenomeno della Fata Morgana ed alla volontà di osservare ad "occhi chiusi": un modo "altro" di conoscere, il disegno cieco | blind drawing, la tecnica del disegnare i contorni di una cosa senza guardare il foglio.



Di contorno a tutti questi eventi, nel pomeriggio, saranno presentati i prodotti realizzati con le mele dell'Aspromonte da una agenda reggina e, alle 17.30/18.00 "L'ORA DEL TÈ": presso l'EcoChiosco sarà possibile degustare un tè caldo e biscotti, offerti dal Parco Ecolandia, per concludere una giornata all'insegna della natura, del benessere e dell'arte, a pochi passi dalla città.

Per chi volesse pranzare al Parco è possibile fare un picnic presso le aree attrezzate o prenotando presso l'Attrattoria.

Il Parco sarà aperto dalle 10.00 alle 18.00

In caso di maltempo le attività si svolgeranno al chiuso

Programma:

• Ore 10.00/13.00 - LABORATORIO PER BAMBINI

"Creiamo il Mandala". Con Eliana i bambini andranno alla scoperta del mandala, direttamente dalla tradizione buddista.

• Ore 15.00/17.30 "ALLA RICERCA DELLE ERBE SPONTANEE". Con la Naturopata Caterina Modafferi....

Concluderemo il laboratorio con il tramando della tessitura "dell'interno", rivolgendo l'attenzione ai buoni propositi dell'anno. Si consiglia di portare dei legnetti e rimanenze di lana almeno di 4 colori diversi

• Ore 15.00/18.00 "MERCATINO DI MELIZIA".

All'interno del forte, l'azienda MELIZIA farà conoscere i propri prodotti realizzati con le mele dell'Aspromonte.

• Ore 10.00/18.00 "MOSTRA FOTOGRAFICA"

All'interno del forte "La Molta Vita – Bagliori d'Argento".

Mostra fotografica offerta dalla Commissione Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con l'intento di portare all'attenzione della Comunità le condizioni sociali degli anziani

• Mnemosyne | Le Grand Tour

Opere che prendono forma, sotto i tuoi occhi... L'artista Giuseppe Renda, ospite del Parco in una suggestiva sperimentazione residenziale, presenta il suo work in progress, un'opera che si collega alle suggestioni legate al fenomeno della Fata Morgana ed alla volontà di osservare ad "occhi chiusi". Un modo "altro" di conoscere, il disegno cieco | blind drawing, la tecnica del disegnare i contorni di una cosa senza guardare il foglio.

• Ore 17.30/18.00 "L'ORA DEL TÈ" presso il chiosco sarà possibile degustare un tè caldo e biscotti, offerti dal Parco Ecolandia, per concludere la giornata.