Reggio: il 27 ottobre il Circolo Calarco presenta "La terra degli alberi caduti", documentario di Claudio Cordova sul dramma messicano

Sabato 27 ottobre 2018 h 18.30, presso la sede sulla Via Amerigo Vespucci n10/g, il Circolo culturale Guglielmo Calarco – Cooperativa V. Veneto presenta il docu-film "La terra degli alberi caduti" video inchiesta di Claudio Cordova.

Il giornalista calabrese ha effettuato un viaggio in Messico, durato diverse settimane, che si è rivelato una vera e propria discesa agli inferi in un Paese devastato dalla violenza, dalla corruzione e dalla connivenza tra potere e criminalità organizzata.

"La terra degli alberi caduti" racconta, attraverso testimonianze e immagini , la realtà del Messico nel quale 40 milioni di persone vivono al di sotto del livello di povertà, dove tuttora viene praticata la tortura, dove la libertà di stampa è fortemente compressa e compromessa.

Circa quarantamila sono le persone scomparse, più di 980 le fosse comuni, una vera e propria "strategia della tensione" che non ha risparmiato nessuno, emblematica la vicenda dei 43 studenti della scuola di Ayotzinapa, scomparsi per mano di forze dell'ordine e narcos uno degli innumerevoli episodi di sparizione operata nei paesi dell'America del Sud.

Una realtà che dev'essere raccontata per la conoscenza della verità e per ristabilire la giustizia in quei luoghi martoriati.



Claudio Cordova, 32 anni, è fondatore e direttore del quotidiano online "Il Dispaccio".

Ha lavorato per diverse testate calabresi, occupandosi di cronaca nera e giudiziaria e

di giornalismo investigativo. Nel 2014 è stato nominato consulente esterno della

Commissione Parlamentare Antimafia. Ha vinto diversi premi per l'attività giornalistica,

tra cui quello del Coordinamento Nazionale Riferimenti, "Giornalismo in trincea", il

premio giornalistico "Letizia Leviti" e il premio giornalistico "Arrigo Benedetti". Fa parte

della rete IRPI-Correctiv per la pubblicazione di inchieste sulla criminalità organizzata,

pubblicando sul Dispaccio il versante calabrese delle vicende, e portando un grande

contributo come presenza sul campo. Ha pubblicato i libri "Terra venduta. Così

uccidono la Calabria – Viaggio di un giovane reporter sui luoghi dei veleni" (Laruffa,

2010) e "Il sistema Reggio" (Laruffa, 2013).

Dopo la proiezione del film la giornalista Anna Foti converserà con Claudio Cordova, interviene il Procuratore della Repubblica di Palmi Dott. Ottavio Sferlazza.