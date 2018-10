Il 30 ottobre a Gioia Tauro il premio Pina Alessio

Martedì 30 ottobre 2018, alle ore 18.30, in occasione dell'anniversario della prematura scomparsa della dottoressa gioiese Pina Alessio, si terrà nella Sala Fallara di Gioia Tauro, la quinta edizione del premio istituito in suo onore. Il riconoscimento promosso dal comitato culturale della Fondazione Pina Alessio Onlus, con lo scopo di premiare coloro che si distinguono o si sono distinti per meriti sociali e culturali, quest'anno sarà assegnato a Filomena Lamberti; donna salernitana protagonista qualche tempo fa di una delle storie raccontate dal Programma televisivo di Rai 3 "Amore Criminale", il cui viso è stato sfigurato con l'acido dal marito. Una donna che non si è arresa davanti alla sua tragedia, ma che ogni giorno cerca di portare nelle scuole e nei mass media la sua storia, affinché possa essere da sprone a tante donne che ogni giorno subiscono violenze, in particolar modo all'interno delle mura domestiche, e che hanno paura di denunciare la situazione in cui vivono. A ritirare il riconoscimento sarà la stessa Filomena Lamberti.

Nell'ambito della manifestazione avrà luogo, inoltre, un incontro nel quale si discuterà del tema "Donne oltre il buio...vincere l'assordante rumore del silenzio", al quale prenderanno parte, oltre al presidente della fondazione Giuseppe Alessio e alla responsabile del comitato culturale della stessa la dott.ssa Maria Teresa Bagalà in veste di moderatrice; il Commissario Prefettizio del Comune di Gioia Tauro Antonio Reppucci; S.E. il Vescovo Mons. Francesco Milito; il Comandante dei Carabinieri (Comando Compagnia di Gioia Tauro) Cap. Gabriele Lombardo; la Psicologa e Psicoanalista Sipre, consulente del centro antiviolenza "Madonna di Lourdes" di Reggio Calabria Gea De Tommasi; l'Avvocato Maria Faggiano del Centro antiviolenza Spazio Donna Salerno; Filomena Lamberti che concluderà i lavori.

Il premio che sarà consegnato è stato interamente realizzato dal giovane orafo gioiese Giovanni Sindoni.

La manifestazione sarà patrocinata dalla Regione Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Comune di Gioia Tauro. Tutti sono invitati a partecipare a questa importante iniziativa che avrà al centro un argomento, come quella della violenza di genere, sempre più attuale nella nostra società.