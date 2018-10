Siderno, il 20 ottobre la presentazione del romanzo "L'età imperfetta"

Un viaggio nel mondo dell'adolescenza sofferta, una parabola nell'universo femminile, alla ricerca della formula magica per sedare i dolori dell'esistenza che non hanno nome e volto.

E' il senso del romanzo "L'età imperfetta" (2017, Città del Sole edizioni) di Daniela Orlando, dal quale è stato tratto l'omonimo film e che vede come protagonista Alice, una ragazza diciasettenne graziosa e sicura di sé, che va bene a scuola, va in palestra, frequenta gli scout.



Alice ha perso sua madre, e questo dolore le scivola addosso, senza rumore.

Alice ha un segreto, nascosto, silenzioso. Che non trova ragioni e parole.

"L'Età imperfetta" verrà presentato sabato 20 ottobre alle ore 18 nello spazio culturale "MAG. La ladra di libri" di Siderno.

Maria Antonella Gozzi dialogherà con l'autrice.

Interverranno:

Filomena Drago, psicoterapeuta

Simona Masciaga, critico letterario

Sarà presente l'editore