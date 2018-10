Reggio, il 17 ottobre Cis ricorda la leggendaria voce spagnola di Montserrat Caballé

Mercoledì 17 ottobre 2018, alle ore 18:00, nella sala della Chiesa di San Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo di incontri con le "Grandi voci del Teatro Lirico", promuove il decimo incontro "Ci ha lasciato la leggendaria voce spagnola di Montserrat Caballé". Il maestro Nicola Sgro, attraverso video proiezione illustrerà aspetti e tecniche di una delle più grandi protagoniste del teatro lirico.Nicola Sgro, compositore, direttore d'orchestra, responsabile sezione musicologia del Cis della Calabria, ha spaziato con la sua creatività in tutti i generi di composizione musicale: dal teatro lirico all'oratorio, alla musica sinfonica, alle composizioni strumentali da camera, alle liriche per canto e pianoforte. Composizioni di Sgro sono state eseguite da prestigiosi complessi orchestrali (Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra da Camera di Catania, Camerata strumentale Casella di Torino, ecc) in concerti trasmessi dalla Rai.

