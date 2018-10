Appuntamento al 14 ottobre con le "Domeniche Agatensi"

Domenica 14 ottobre alle 16.30 quarto appuntamento con le "Domeniche Agatensi", ovvero le passeggiate culturali al sito archeologico di Motta Sant'Agata, tra Cataforio e San Salvatore sulle colline reggine.

"Spiritualità e cultura nella Calabria Bizantina", con l'archeologo Daniele Castrizio alla scoperta di aspetti culturali e religiosi legati al rito greco e al mondo bizantino, che hanno caratterizzato per secoli l'identità del territorio.

Infatti, sino ai primi del XVII sec. nelle numerose chiese presenti sulla rupe dell'antica città di Sant'Agata si celebrava con il rito greco.

La Protopapale stessa è dedicata a San Nicola da Mira, un santo di origine orientale, ed è detta anche "Cattolica" (come la "Cattolica" di Stilo).

Una occasione da non perdere, per conoscere ed approfondire un tema fortemente identificativo di tutto il territorio calabrese, i cui retaggi culturali sussistono ancora oggi, nella lingua, nei toponimi e in molti altri aspetti della nostra vita quotidiana.

Tutti gli appuntamenti (dal 16 settembre scorso sino al 18 novembre) sono organizzati dalla Pro Loco Reggio Calabria San Salvatore, associazione che ufficialmente ha in gestione il sito, con il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia.

Rientrano nelle attività di "salvaguardia, valorizzazione e promozione dei siti archeologici presenti sul territorio comunale", così come previsto dall'accordo sottoscritto e formalizzato dalla Pro Loco lo scorso 3 luglio in seguito alla partecipazione al bando Pubblico indetto dal Comune di Reggio Calabria.