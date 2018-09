Verso l'edizione 2018 del SabirFest

L'edizione del 2018 del SabirFest (la quinta in assoluto della manifestazione, la seconda che coinvolge pure il versante calabrese e specificamente la città di Reggio Calabria) muove i suoi primi passi.

L'evento – che quest'anno avrà luogo dal 4 al 7 ottobre p.v. simultaneamente a Reggio Calabria, Messina e Catania – sarà presentato agli operatori dell'informazione alle ore 11 di domani, lunedì 1 ottobre, presso la Sala Biblioteca della Villetta de Nava di Reggio Calabria.

Il SabirFest è un festival e un forum che intende promuovere la cultura e la cittadinanza mediterranea attraverso iniziative e confronti sul territorio, dialoghi con intellettuali e protagonisti del nostro tempo (SabirMaydan), iniziative e incontri con scrittori, attori, intellettuali (SabirFestival), letture sul tema (SabirLibri), appuntamenti in grado di sviscerare l'identità mediterranea nelle sue varie declinazioni, la realizzazione di un Manifesto per la Cittadinanza mediterranea per il momento in versione non definitiva ("pre-Manifesto").

Particolarmente significativo il tema elaborato per l'edizione 2018 della manifestazione: Riparare l'umano.

L'appuntamento per la presentazione delle iniziative reggine del SabirFest 2018 è dunque fissato per le 11 di domani, lunedì 1.10.2018, alla Sala Biblioteca della Villetta de Nava.