Reggio, il 6 ottobre la conferenza "Anarchia contro Kaos"

"Anarchia contro Kaos" è il titolo della conferenza che Filippo Sorgonà terrà sabato 6 ottobre, alle ore 17, presso la sede dell'Associazione Universalia, in via Treviso 41 a Reggio Calabria

Una riflessione politico-filosofica sul tema dell'Anarchia troppo spesso ( volutamente?) associata al "caos" .

Diritto naturale, rapporto uomo-risorse, "potere" e "morte", nichilismo e molto altro.



- La "proprietà privata" esiste? Se esiste, su cosa si si può far valere ? Esiste come "diritto"? Su cosa è "estendibile" eventualmente ? -

- Se una persona singola produce il pane necessario ad un'intera popolazione che tipo di "potere" acquisisce al di là di quello "economico"? Non acquisisce forse un "potere di ricatto"?

Non è forse esso stesso (il Potere) la possibilità di ricattare qualcuno? -

- L' Autodeterminazione è un diritto inalienabile? -

Sono solo alcune delle questioni di cui parleremo; un invito ad una condivisione-confronto che diverrà l'elemento caratterizzante di un libro nella sua "anteprima di stampa" che vuole arricchirsi di contributi esterni in un tour-gestazione che vuole, proprio a Reggio, la sua prima tappa.