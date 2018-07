"Desiderio": il 18 luglio la presentazione a Riace Marina

Una fiaba delicata e fantasiosa, che rispecchia il carattere del suo autore e di sua moglie Sabrina,

autrice delle deliziose illustrazioni.

"Desiderio" (2018, Laruffa editore) è la fiaba che segna l'esordio come narratore di Giuseppe

Gervasi, già apprezzato poeta e autore di raccolte di versi.



Il testo, confezionato con una copertina cartonata di pregevole fattura, rappresenta l'elogio dell'utopia, impersonata da un pupazzo di neve che arriva in spiaggia, ed è dedicato a tutti i bambini che hanno incrociato l'esperienza di vita dell'autore e della moglie, dal nipotino Gabriele, al piccolo Matteo, ma anche e soprattutto "Per tutti i bambini del mondo – è scritto in premessa - ai quali è stata negata la gioia del sorriso, affinché possano realizzare ogni loro più intimo Desiderio".

"Desiderio" sarà presentato mercoledì 18 luglio alle 19 all'hotel Federica di Riace Marina. Dialoga con l'autore Maria Antonella Gozzi. Intervengono la psicoterapeuta Filomena Drago, la designer e illustratrice Sabrina Alì e il presidente

di Jonica Holidays e Federalberghi di Reggio Calabria Maurizio Baggetta, oltre all'editore Roberto

Laruffa.