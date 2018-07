Reggio, il 13 luglio il dibattito "Famiglia e giovani calabresi tra la rabbia e l'orgoglio"

Biesse Associazione Culturale Bene Sociale promuove Dibattito pubblico su "Famiglia e giovani calabresi tra la rabbia e l'orgoglio ", venerdì 13 luglio ore 18.30 presso il Lido Pepis lungo mare Falcomatà. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare con idee, riflessioni e proposte su un tema così rilevante.

Ad aprire l'iniziativa la Presidente Biesse Bruna Siviglia, moderatore Tonino Massara , presente anche la New Deal Associazione dei giovani universitari rappresentata da Denise Namia. Interverranno L'avv Giuliana Barberi Referente Area Sud Rete Formazione Consiglio Nazionale Forense, la Dott ssa Cristina Alati Esperta in Manegement Dottorando di ricerca Università Mediterranea, La Dott ssa Francesca Mesiano Psicologa che insieme alla Dott ssa Ilenia Sacco di soffermano sul rapporto genitori figli conclude il Prof. Domenico Nicolò Docente di Economia Università Mediterranea Prof. Ordinario ed esperto di Star -Up. Un incontro afferma Bruna Siviglia Presidente Dell'associazione culturale Biesse che ha come scopo principale porre l'attenzione su una problematica di fondamentale importanza perché riguarda il futuro dei nostri giovani sempre più numerosi a fuggire dalla Calabria e dall Italia in cerca di lavoro, un quarto dei giovani abbandonano l' Italia, la politica deve dare una prospettiva a questi ragazzi, altrimenti continueremo a formare giovani per gli altri. È il futuro rimarrà altrove.