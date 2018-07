Incontri FAI al tramonto: da Rhegion a Reggio tra storia e miti. Il 12 luglio incontro con Fabio Cuzzola

E' il Mediterraneo, declinato nelle sue sfumature storiche e culturali di ieri e di oggi, il perno attorno al quale hanno preso vita gli "Incontri FAI al tramonto 2018".

Quattro appuntamenti, ideati e realizzati dal Gruppo FAI Giovani di Reggio Calabria, attraverso i quali sondare il Mare Nostrum quale ricca "via d'acqua" sulla quale si sono incontrati nei secoli – e continuano ad incrociarsi - miti, saperi, persone e storie.

Anche il secondo incontro si terrà presso il giardino della Villa De Nava antica Biblioteca Comunale di Reggio Calabria - in via Demetrio Tripepi – ed è realizzato in collaborazione con il Settore Cultura dell'amministrazione comunale.

Giovedì 12 luglio ore 18 - Fabio Cuzzola: "Approdi, passaggi, frontiere: storie di fuggitivi e sperduti".

Fabio Cuzzola è nato a Reggio Calabria nel 1968. Insegna al liceo classico di Cittanova. Ha cominciato a dedicarsi alla ricerca storica nella seconda metà degli anni novanta, pubblicando Cinque anarchici del Sud. Una storia negata - Città del Sole Edizioni, 2001- dal quale è stata tratta l'opera teatrale '70 volte Sud.