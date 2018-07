Conferito al dr. Giorgio Marrapodi, il prestigioso Premio "Bergamotto d'Argento" giunto alla sua XIII edizione che il Kiwanis Divisione Calabria 13 Club "Città dello Stretto" assegna ogni anno a personalità che si sono distinte nel loro lavoro dando lustro alla Calabria. La consegna del prestigioso riconoscimento avverrà Lunedi 9 Luglio alle ore 17.30, presso il salone dei lampadari di Palazzo San Giorgio di Reggio Calabria. L'evento organizzato dallo stesso Club Kiwanis divisione 13 Calabria, rappresenta ormai, un momento consolidato nel panorama delle attività culturali e delle iniziative sociali che hanno luogo a Reggio Calabria e nella sua provincia. La sua istituzionalizzazione vuole fornire, ad ampio spettro, momenti di riflessione e di assunzione di iniziative concrete tutte volte, per come rientra nelle finalità Kiwaniane, all'avanzamento civile, materiale, etico e culturale della nostra collettività locale. Ad apertura di cerimonia i saluti del Prof. Domenico Aquilino, Presidente "Kiwanis Club di Reggio Calabria" e dell' Avv. Giuseppe Garaffa, Lgt. Gov. Divisione Calabria 13. Seguirà la conversazione su «Migrazioni. Tra solidarietà e realismo politico» con gli interventi programmati di: Prof. Alessio Rauti, docente diritto pubblico Università Mediterranea di Reggio Calabria, Avv. Giuseppe Falcomatà, sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Dott. Pasquale Ambrosino, sociologo comunità Exodus, On.le Marco Siclari, senatore del Parlamento della Repubblica, Dr. Nicola Irto, presidente del Consiglio regionale della Calabria, Prof. Giorgio Imperitura, sindaco del comune di Martone (RC). Moderatore Dr. Aldo Mantineo, capo servizio Gazzetta del Sud. "Con questa edizione del "Bergamotto d'argento", coincidente con la 35^ candelina del "Club Kiwanis Città dello stretto" - ha spiegato il presidente Domenico Aquilino - in continuità con la ormai consolidata tradizione di tributare il proprio riconoscimento a quanti, calabresi e reggini, rendano lustro con la loro attività e le loro iniziative alla collettività nazionale e al Paese, a conclusione dei lavori, verrà conferito il "Bergamotto d' Argento 2018" al dr. Giorgio Marrapodi, ambasciatore, direttore generale della Direzione per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri e alla cooperazione internazionale.

Dettagli Creato Sabato, 07 Luglio 2018 19:57