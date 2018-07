Reggio: una giurista legge “Non ti pago” di Eduardo De Filippo

Venerdì 6 luglio 2017, alle ore 21.00, presso il Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, per il ciclo sul Diritto Costituzionale, una giurista legge "Non ti pago" di Eduardo De Filippo". Relazionerà la Prof.ssa Melania Salazar, ordinario di Diritto Costituzionale dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. La prof.ssa Melania Salazar è autrice di numerose pubblicazioni: volumi, relazioni, articoli, saggi e note a sentenza. Gli ambiti di ricerca riguardano, in particolare, la tutela dei diritti fondamentali, il diritto regionale, la giustizia costituzionale e la magistratura. Nel 2013 ha fatto parte della Commissione di Esperti delle Riforme Istituzionali.

