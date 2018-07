Reggio: seconda giornata di "Xenia Book Fair"

Secondo pomeriggio, seconda conferma di oltre cinquecento presenze per la quarta edizione di Xenia Book Fair, fiera del libro nazionale con tema l'accoglienza, organizzata dalla reggina Casa editrice Leonida di Domenico Polito, in collaborazione con Art Academy e l'Associazione culturale Anassilaos, presso il Parco della Mondialità di Gallico.

Il pomeriggio è stato aperto da una performance in diretta dell'artista Alessandro Allegra ed, a seguire nuovi momenti culturali ed importanti spunti di riflessione per celebrare la ricorrenza del 70° dalla nascita della Carta Costituzionale, con la partecipazione di: Antonino Romeo che ha ricordato Eugenio Musolino, membro reggino della Costituente; Patrizia de Salvo, raccontando la figura di Piero Calamandrei; Antonio Baglio per un incontro in memoria di Sandro Pertini.

A seguire sono stati proiettati dei filmati per rivivere questi importanti momenti storici, degni di essere condivisi ed in un certo senso rivissuti.

Tutti gli ospiti hanno anche partecipato al salotto dell'autore per esprimere i loro pensieri sull'accoglienza: in particolare, Patrizia de Salvo ha molto puntato l'attenzione sul viaggiare e l'apertura mentale che può offrire per superare ogni diffidenza, aprirsi agli altri con la disponibilità a mettersi sullo stesso piano; Antonio Baglio ha associato un'analisi del concetto di identità dei popoli, una riflessione sulla necessaria urgente apertura dell'Europa verso una prospettiva multiculturale; integrare non è facile ma serve trovare una soluzione per il futuro attraverso un processo pacifico e civile, senza rivendicazioni e, quindi, con il rispetto della legge.

Infine, ultimo incontro con Salvatore Romeo che relativamente al tema della fiera, l'accoglienza, si è soffermato sull'importanza del concetto di "conoscenza del diverso" e, visto il particolare momento storico, sulla necessità di una programmazione obiettiva dell'accoglienza per permettere a tutti questi uomini, sicuramente da aiutare cristianamente, una vita dignitosa.

Proseguono anche la mostra d'arte allestita da Art Academy presso la Sala Azzurra e la rassegna fotografica realizzata da Marco Costantino presso la Sala Giglio.

Dunque appuntamento a questo pomeriggio, dalle ore 17 alle 23, con la terza giornata della fiera organizzata dalla Leonida Edizioni e tutti i cinquanta stand allestiti dalle varie case editrici nazionali.