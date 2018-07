Reggio: le iniziative di luglio dell'Anassilaos

Avranno inizio martedì 10 luglio alle ore 21,00 presso il Chiostro di San Giorgio al Corso gli incontri estivi promossi dall'Associazione Culturale Anassilaos. "Il Chiostro –scriveva Guglielmo Durando – è la figura del Paradiso celeste, dove si avrà un solo e un unico cuore nell'amore e nella volontà di Dio e dove si possederà tutto in comune perché ciò che uno avrà in meno in se stesso si rallegra di averlo in un altro, giacché Dio sarà tutto per tutti" e nel suggestivo spazio di San Giorgio il Sodalizio reggino si sforzerà di offrire spunti di riflessione per meglio comprendere la realtà. Ad aprire gli incontri, come di consueto, sarà il Prof. Daniele Castrizio (introdotto dal Prof. Pino Papasergio) con una conversazione su un tema dedicato alla storia reggina antica. Giovedì 12 luglio invece l'Associazione incontrerà ilMaestro Prof. Fulvio Puccinelli,violinista e concertista (Premio Anassilaos San Giorgio 2018), Fondatore dell'Orchestra del Teatro "Francesco Cilea" di Reggio Calabria e dell' Orchestra da camera "Brio Barocco" con cui svolge l'attività di Maestro Concertatore, Direttore e Violino Solista, che, accompagnato dal pianista Pino Puntorieri, terrà un concerto incentrato su musica classica, lirica e sinfonica. A introdurre l'incontro Biagio D'Agostino Si prosegue martedì 17 luglio con un omaggio a Nelson Mandela (Mvezo, 18 luglio 1918 – Johannesburg, 5 dicembre 2013) nel Centenario della nascita, affidato a Fausta Ivaldi che ha vissuto a lungo in Africa e conosciuto alcuni dei protagonisti della lotta anticolonialista e contro l'apartheid (Agostino Neto, il Premio Nobel Desmond Tutu, lo stesso Mandela). Condurrà la Daniela Scuncia. Parteciperà Massimiliano Barberio. Giovedì 19 luglio incontro con lo storico dell'Antichità Prof.ssa Elena Santagati (Università di Messina) e presentazione del volume "Timoleonte - ἱερὸς ἀνήρ tra storia e propaganda". Intervengono la Prof.ssa Carmela Raccuia e il Prof. Daniele Castrizio. Introdurrà il Dott. Luca Pellerone, Vice Presidente Anassilaos Giovani. Martedì 24 luglio incontro con il poeta Giacomo Marcianò alla sua seconda prova poetica con "Questo confuso tassellare resilienze" con la partecipazione della Prof.ssa Pina De Felice, della Prof.ssa Francesca Neri e della Dr.ssa Antonella Cuzzocrea. Lettura dei versi a cura di Marilù Laface. Da giovedì 26 a domenica 29 luglio il Chiostro ospiterà la Festa della Poesia Mediterranea, dell'Incontro e delle Lingue Minoritarie. Si comincia il 26 luglio con la cultura e la poesia araba a cura del Prof. Pietro Cutrupi, studioso di lingua e cultura araba, con la partecipazione del poeta iracheno Latif Al Saadi. Si prosegue il 27 luglio con "Novecento. Il secolo oltre lo specchio", viaggio nella memoria del XIX secolo alla ricerca di un possibile futuro (regia e voce guida di Marilù Laface, sceneggiatura di Massimiliano Barberio, art Director Giacomo Marcianò con le voci degli amici poeti e lettori di Anassilaos. Il 28 luglio si terrà invece l'incontro con la cultura e la poesia grecanica a cura della Prof.ssa Pina De Felice, Responsabile Poesia Associazione Anassilaos e dell' Arch. Lucia Anita Nucera, Studiosa della cultura e civiltà grecanica e Assessore alle Minoranze Linguistiche del Comune di Reggio Calabria con la partecipazione di studiosi e poeti grecanici. La Festa si concluderà il 29 luglio con la cultura e la poesia ebraica a cura della Dr.ssa Daniela Scuncia,con la partecipazione di studiosi e poeti. Gli incontri di luglio avranno termine martedì 31 luglio con la prima delle manifestazioni "Dall'inutile strage alla pace" nel centenario della fine della Grande Guerra. "Dalla battaglia del solstizio a Vittorio Veneto" sarà il tema della conversazione del Dott. Luca Pellerone, studioso di storia.

Dettagli Creato Martedì, 03 Luglio 2018 08:32