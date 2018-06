Polistena: al via la 30esima edizione di "Estate Ragazzi"

Al via la trentesima edizione dell'Estate Ragazzi, progetto educativo-formativo organizzato dall'Associazione "Il Samaritano" e dalla Parrocchia Santa Marina Vergine di Polistena.

Dal 1989 ad oggi un luogo, uno spazio, un'opportunità di crescita comunitaria dove insieme si scrive una storia collettiva: la nostra.

Il tema che quest'anno accompagnerà l'Estate Ragazzi sarà quello dell'amicizia attraverso la riconquista dei rapporti sociali e umani che aiutano a vivere la vita in fraternità.

Il titolo sarà "Yubi – I custodi delle Luci". I bambini e i ragazzi tra tanti giochi e momenti di divertimento saranno protagonisti della costruzione di ponti capaci di rinsaldare le tradizioni e l'unità nelle diversità.

I temi della conoscenza, dell'amicizia, del coraggio, della cura dell'ambiente, della fiducia reciproca favoriranno i ragazzi nella riflessione finalizzata alla costruzione di una società migliore e di un mondo più giusto.

Dal 28 giugno al 21 luglio presso i locali dell'Istituto Comprensivo "Francesco Jerace" saranno i volontari del Servizio Civile Nazionale della Parrocchia insieme con i circa 100 giovani animatori e 50 aiuto animatori ad intrattenere e a guidare i circa 500 bambini che, come ormai da tradizione, coloreranno con le loro magliette e i loro sorrisi l'estate polistenese.

Momenti di riflessione, tanta musica, giochi, tornei, balli e canti saranno indispensabili per vivere appieno questa esperienza che negli anni ha saputo essere uno strumento importante per il cambiamento culturale e sociale della comunità di Polistena.

Come ogni anno la promozione della cultura di legalità e del rispetto dell'altro saranno al centro di ogni attività che i ragazzi svolgeranno ed in quest'ottica si inquadra il consueto appuntamento con la marcia silenziosa del 19 luglio in ricordo del giudice Paolo Borsellino e di tutte le vittime innocenti delle mafie. Mentre, la sera precedente, l'Estate ragazzi si apre ai genitori con la rappresentazione teatrale, all'Anfiteatro comunale, di Francesco Forgione Mala'ndrine – Anche i Re Magi sono della 'ndrangheta.

L'Estate Ragazzi di quest'anno vivrà, inoltre, la sua funzione sociale nella memoria di Becky Moses e Soumayla Sacko, due giovani migranti che hanno perso la vita nel nostro territorio.

Il loro ricordo sarà il motore di impegno per far si che la costruzione di nuovi ponti non riguardi solo ed esclusivamente una storia fantastica che accompagnerà i bambini ma rappresenti la volontà sincera di abbattere muri e confini che umiliano la dignità di tutte le donne e gli uomini che abitano la Terra.

Lo spettacolo finale, il 21 luglio all'anfiteatro comunale, alla presenza delle autorità cittadine e dei genitori, concluderà questa affascinante avventura.