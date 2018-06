Presentato il libro "Lo zafferano di Motta San Giovanni"

Grande successo per il primo evento di presentazione del libro "Lo Zafferano di Motta San Giovanni" svoltosi presso la sede dell'Associazione imprenditori agricoli mottesi.

Protagonisti dell'incontro i due autori, Carmelo Mallamaci e Luigi Modafferi, entrambi agronomi esperti del settore, insieme a: Giuseppe Anghelone, Presidente dell'Associazione ospitante; Demetrio Calluso, coordinatore editoriale della pubblicazione; Antonino Mallamaci, titolare della Mallamaci Grandi Impianti, sponsor del libro; referente della stessa ditta anche la moderatrice dell'evento, la giornalista Valentina Mallamaci.

Attraverso il racconto di Carmelo Mallamaci di come si produce lo zafferano nell'Azienda agricola Orfei che gestisce insieme alla famiglia, nonché alle informazioni tecniche date da Luigi Modafferi, il pubblico ha potuto entrare direttamente in contatto con un'azienda che lavora da anni per proporre sul mercato, non solo locale, un prodotto eccellente e molto ricercato dai mercati di alto livello essendo considerato come spezia molto pregiata. Un'azienda, dunque, che si basa sulla struttura molto ben radicata e operativa nel proprio territorio, diventandone una risorsa per il settore agroalimentare, e si propone come riferimento per il lancio di un vero e proprio brand che potrebbe divenire proprio lo Zafferano di Motta San Giovanni. Un'ambizione resa possibile grazie alle innovazioni tecnologiche sperimentate concretamente ed esclusivamente dall'Azienda agricola Orfei; non solo, quindi, una mera trovata pubblicitaria, ma qualcosa che possa divenire un valore aggiunto per l'intero territorio. È stato questo, infatti, il messaggio emerso da più voci del tavolo: riuscire a fare squadra tanto tra professionisti-imprenditori quanto a livello istituzionale per incrementare lo sviluppo di eccellenze Made in Calabria, in particolare Made in Motta San Giovanni, perché produrre un prodotto così particolare è molto più che venderlo, è entrare nel mercato facendosi direttamente garanti di un'offerta di alta qualità. Alla condivisione di questo approccio, oltre che alla comune provenienza da Motta S.G., è dovuta la sponsorizzazione della Mallamaci Grandi Impianti che ha scelto di collaborare all'investimento nell'ambito del proprio progetto di formazione nel settore risto-agroalimentare, via maestra per il successo di una rete di imprese che vogliono credere e investire in ciò che di buono offre la nostra area metropolitana.

In conclusione la moderatrice, a nome dei giovani del territorio e rappresentando i figli delle attività imprenditoriali citate, ha tenuto a ringraziare il tavolo dei relatori per aver finalmente offerto un messaggio positivo, di speranza verso la possibilità di realizzare in futuro idee valide nel proprio territorio, che fa riemergere quell'orgoglioso senso di appartenenza anche in chi, magari per diverse ragioni, è lontano.