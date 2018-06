Reggio, “RadiosaMente in libreria”: cala il sipario sulla rassegna di scienza, salute e benessere

Trasformare una libreria in cucina? A RadiosaMente niente è impossibile.

"Cucina naturale: dalla teoria alla pratica... all'assaggio", il titolo dell'ultimo incontro del ciclo di appuntamenti di "RadiosaMente in libreria", trasposizione del format radiofonico ideato e condotto da Simona Ambusto su Radio Touring 104 e Video Touring 655 ogni venerdì alle 20:30 e in pillole in rotazione ogni giorno alle 7:30, 11:30 e 18:30.

Cinque gli incontri alla libreria Laruffa editore "Dimensione Cultura", conclusi ponendo i riflettori sull'alimentazione. Ospiti Paolo Mafrici, esperto di cucina naturale, e Maria Celeste Paviglianiti, biologa nutrizionista. Fiori di zucca e manciate di semi di lino, tra un libro e l'altro. Prodotti di stagione, un pizzico di sale e tanta creatività. Idee alternative e consigli pratici su ingredienti, alimenti e nutrienti che non possono mancare dalla nostra tavola.

La serie di incontri ha preso l'avvio con Angelo Barbaro, medico chirurgo. La conversazione dal titolo "L'essere umano, un sistema dinamico in continua evoluzione" è stata il punto di partenza. Un invito a una visione più ampia sullo stato di salute dell'individuo, nel sottile equilibrio di diversi fattori: corpo, mente e psiche; equilibrio in cui le emozioni giocano un ruolo chiave, rendendo l'essere umano unico e irripetibile.

A seguire, l'incontro con Myriam Laruffa, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa, "Dalle relazioni alla sessualità: conosci te stesso". Perchè è proprio nelle relazioni e nella sessualità che prendono forma le emozioni, che possono diventare lo specchio di conflitti interiori. Un momento di riflessione, sull'importanza di "identificarsi", di scoprire la propria individualità e liberarsi dai condizionamenti.

Terza tappa: "Spazio alle spezie: un'esperienza multisensoriale", il titolo della conversazione con Cristina De Luca, biologa molecolare e nutrizionista e Anna Maria Ardito, naturapata. Un incontro "fuori dagli schemi". Un'esperienza coinvolgente in cui i partecipanti sono stati invitati a porre l'attenzione su certe sensazioni che quotidianamente si danno per scontate. Odori, colori, profumi, percezioni: un'esperienza pratica alla ri-scoperta delle spezie, di piante ed erbe aromatiche tipiche del nostro territorio.

Quarto incontro: "Bergamotto: dal passato al presente, istruzioni per l'uso". Una celebrazione di quel tesoro unico e orgogliosamente reggino. Dalla dimostrazione pratica dell'antico metodo di estrazione dell'essenza (la spugnatura) con l'ultimo spiritaro Vincenzo Amodeo, alle ultime innovazioni. Frutto degli studi e delle ricerche della dottoressa Giusy Longo, direttore scientifico del Centro di Medicina Integrata al Bergamotto di Reggio Calabria.

«Devo ringraziare Myriam Laruffa. Da lei ho ricevuto la proposta di estendere le conversazioni radiofoniche all'interno della libreria Laruffa. Era stata mia ospite in radio un anno fa. Ci siamo conosciute così. Mi aveva incuriosito il suo libro, "La cura". Ci accomuna quella stessa visione olistica con la quale mi approccio ai temi approfonditi in 'RadiosaMente'. Accompagnata dalla costante ricerca delle corrispondenti spiegazioni scientifiche - dichiara soddisfatta Simona Ambusto, giovane matematica reggina, docente, speaker e divulgatrice scientifica - Sono fortemente convinta che il cambiamento che vorremmo vedere nel mondo, ma ancor prima nelle dimensioni più piccole della nostra città, debba partire da un'altra dimensione ancora: quella interiore. Benessere significa essere persone consapevoli, che riescono a trovare il proprio posto nel mondo. È dalla consapevolezza del singolo che può fiorire una società altrettanto consapevole, capace di creare prospettive di crescita positive, nel rispetto dell'ambiente e della Natura. E così in sintonia con gli altri. Piccole sane abitudini quotidiane possono fare la differenza. Per questo è nata "RadiosaMente". Con la mission della condivisione di strumenti e conoscenze utili al raggiungimento dell'equilibrio psico-fisico dell'individuo. Proponendosi come spazio di ispirazione e motivazione».