Reggio, svolta la "Giornata della Dante"

Martedì 29 maggio presso l' Auditorium Nicola Calipari di Palazzo Campanella ha avuto luogo la Giornata della "Dante", organizzata dal Comitato locale della Società "Dante Alighieri". Nei saluti di apertura tanto il Presidente del Comitato prof. Angelo Vecchio Ruggeri , quanto il Magnifico Rettore dell'Università per Stranieri prof. Salvatore Berlingò e il delegato alla Cultura della Città Metropolitana dott. Filippo Quartuccio hanno sottolineato il ruolo fondamentale di Dante come "padre" della lingua e della letteratura italiana e l'importanza della funzione comunicativa ed espressiva della lingua ( la quale, giusta l'espressione di don Lorenzo Milani, "ci fa uguali"), evidenziando inoltre che la fisionomia multietnica e multiculturale della società attuale impone la conoscenza di più lingue, anche extraeuropee, accanto a quella della lingua madre. E' stata altresì messa in luce la valenza della procedura concorsuale che ha impegnato alunni delle scuole secondarie di primo grado dell'area metropolitana in un elaborato scritto e studenti delle scuole secondarie di secondo grado in un colloquio: argomento delle prove il tema sempre attuale del libero arbitrio e del rapporto libertà/responsabilità nell'agire umano e delle loro conseguenze sui piano individuale e sociale, in relazione al XVI canto del Purgatorio. Al riguardo la prof.ssa Angela Ambrosoli, presidente della Commissione formata dai proff. Daniele Castrizio e Francesca Carla Neri, ha indicato i criteri di valutazione delle prove ed evidenziato la ricchezza e la qualità degli apporti personali da parte degli studenti vincitori e dei partecipanti tutti. Dopo la proiezione di uno stralcio del film del regista Lambertini riguardante il canto XVI del Purgatorio si è proceduto alla premiazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ciascuno dei quali è intervenuto esponendo sinteticamente i contenuti salienti della propria prova concorsuale. Ha conseguito il primo premio Elenio Bolognese (V C Liceo Classico "Campanella" di Reggio Calabria); secondo premio ex-aequo a Vincenzo Romolo (V C Liceo Classico "Campanella" di Reggio Calabria) e a Martina Reitano (V C Liceo Scientifico "Volta" di Reggio Calabria). Il terzo premio è stato conferito a Vincenzo Zirino (IV A del Liceo Classico "Pizi" di Palmi (RC), mentre hanno ricevuto la Menzione di merito: Martina Gligora (IV L del Liceo Scientifico "da Vinci" di Reggio Calabria; Daria Arena (IV D dell' Istituto Superiore "Repaci-Nostro di Villa San Giovanni (RC); Elisa Paviglianiti (IV D AFM dell'Istituto Tecnico per il Settore Economico "R.Piria" di Reggio Calabria). E' seguita la premiazione degli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Primo premio ex-aequo alla classe II B dell'I.C. "San Luca-Bovalino" e a Luca Ceccio (II A I. C. "Cassiodoro-Don Bosco" di Reggio Calabria); secondo premio a Giulia Pavone (III A I.C. "Campo Calabro-San Roberto"); terzo premio a Michela Vermiglio (III A I.C. "Campo Calabro- San Roberto" ). Si è quindi proceduto alla consegna delle targhe ai dirigenti o ai docenti delle scuole che hanno partecipato alle prove concorsuali. La cerimonia di premiazione è stata validamente arricchita dai brillanti interventi musicali del Complesso orchestrale e corale dell'I.C. "Alvaro-Gebbione" di Reggio Calabria, diretto dal maestro Siclari.

