Reggio, dal 7 al 14 giugno la mostra “Memorie” di Sebastiano Plutino

Si terrà dal 7 al 14 giugno a Reggio Calabria, presso l'Atelier di Giuliano Fazzari(via Cimino, 13), la mostra personale di Sebastiano Plutino "Memorie".

"I ricordi d' infanzia – si legge in una nota – portano l'artista a voler trasmettere nei suoi lavori , quel gesto che la nonna dopo una giornata di lavoro produceva ,appendendo il panno domestico al chiodo. Un gesto semplice, ma che racchiude uno spazio di emozioni e sentimenti, quelli che l'artista vuole far provare a chi osserva la sua arte.Le opere esposte sono sette e nascono dai suoi momenti d'ispirazione, l'idea di riportare la scrittura oltre al colore e al panneggio, ci riporta al periodo romantico delle cartoline. Adesso non si scrive più, non c'è più quella felice sorpresa di leggere cosa fosse stato scritto. Uno sguardo al passato con occhi ed animo positivo . Passato che è rappresentato dalla presenza del legno trattato, per andare indietro nel tempo. A riportarci al presente, invece la striscia di colore rosso in ogni singola opera di "Memorie".Sebastiano Plutino riesce ad essere se stesso, ed in questa mostra personale mette da parte finalmente gli studi accademici, i punti di riferimento e da spazio alla sua gestualità, al movimento e al colore.Non perdetevi questo momento di emozioni colorate".

Biografia:

Nato a Reggio Calabria il 20 giugno 1973, diplomato al liceo artistico" Mattia Preti " dimostra da subito notevole capacità nel disegno. Si avvicina alla pittura, studiando ed elaborando diversi stili, con ottimi risultati. La sua ricerca pittorica lo porta a sviluppare stili che lo distinguono nel panorama dell' arte moderna e contemporanea. Partecipa a molteplici eventi , collettive e personali su tutto il territorio nazionale ed estero, con ottime consensi da parte di galleristi e operatori del settore. I suoi ritratti e paesaggi, rappresentati da sicure pennellate e particolari tagli cromatici, danno vita a soggetti purificati.

Orari mostra:

Giovedì 7 vernissage 19,00 – 23,00

Tutti giorni - ore 18,30 - 22,30

Domenica chiuso