Reggio, Arillotta confermato presidente dell'Associazione "Amici del Museo"

Si è tenuta, nei locali dell'ANMIG, l'Assemblea Ordinaria 2018 dell'Associazione 'Amici del Museo di Reggio Calabria'. All'odg: relazione sull'attività svolta nel biennio 2016-2017, programma per il prossimo biennio, rinnovo delle cariche sociali. Sotto la presidenza del socio avv. Angelo Labrini, l'Assemblea ha ascoltato la relazione del Presidente uscente, dr. Francesco Arillotta, il quale ha ricordato tutte le attività svolte nei due anni decorsi, come le gite sociali e le conferenze, tra cui il grande evento culturale del Convegno sul Mosaico Guarna. Ha quindi illustrato le iniziative prese, quali il progetto 'Campus Akropolis' per la fruizione a scopi di archeologia didattica dell'area archeologica Trabocchetto-Mati, il programma 'I giovani e l'Archeologia' e promozione della realizzazione del 'Museo della Città' negli ambienti dell'ex-Monastero di Sales. È seguito, su relazione del Tesoriere, dr. Paolo Chirico, l'esame del bilancio 2017\18. Approvate all'unanimità entrambe le relazioni, si è passati alla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Al primo incarico è stato confermato il dr. Francesco Arillotta; il Consiglio Direttivo è risultato così composto: Ambrogio Bartolo, Barbaro Enza, Brandolino Franca, Carrocio Benedetto, Chirico Paolo, Conti Pasquale, Costabile Felice, Crupi Roberto, Lagana' Renato, Mallone Antonio, Masciana', Giuseppe, Papalia Aldo, Rechichi Francesco, Rizzo Fulvio, Schepisi Maria Rita. Arillotta, nel ringraziare per la fiducia dimostrata, ha esposto le linee d'azione per il prossimo biennio; linee che seguono la direttrice fin qui osservata, e cioè promozione del patrimonio archeologico calabrese, approfondimento culturale dei Soci, collegamento con tutte le altre Associazioni Culturali cittadine, ulteriore intensificazione dei rapporti con la Soprintendenza Archeologica e con la Direzione del Museo Nazionale. Nel dibattito che ne è seguito, i numerosi Soci intervenuti hanno evidenziato l'esigenza di una tutela attenta dei beni archeologici reggini e di una sempre maggiore sensibilizzazione, soprattutto dei giovani, alla Storia della Città e della Calabria.

02 Giugno 2018