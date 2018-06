Sergio Bertolino e Alessandro Lanucara vincono il Concorso Nazionale "Amore e Psiche: una favola moderna"

Un silenzio leggero e partecipato, un pubblico attento e incantato dalla magia dei versi declamati, appartenenti ai poeti vincitori del concorso nazionale "Amore e Psiche: una favola moderna". Questi sono stati i veri protagonisti, assieme ai premiati, della cerimonia conclusiva della rassegna espositiva presso il sito archeologico Odeion di Reggio Calabria. Emozionati i giurati (Eleonora Scrivo, Fortunato Barbaro, Cinzia Aurelia Messina) nell'incontrare gli autori delle poesie proclamate vincitrici. Emozionate anche le autorità presenti (Filippo Quartuccio e Irene Calabrò, rispettivamente Delegato alla Cultura della Città Metropolitana e Assessore alla Valorizzazione del Patrimonio) che hanno premiato i primi classificati, Sergio Bertolino e Alessandro Lanucara. Un nuovo momento di incontro e scambio anche con alcuni degli artisti della collettanea che hanno ricevuto l'attestato di partecipazione alla rassegna. Infine, un momento di commozione per Eleonora Maria Barbaro, vicepresidente e mediatrice della serata, per aver ricevuto in dono dal presidente dell'associazione, Alessandro Gallo, una targa-ricordo come ringraziamento per questo primo anno di attività svolto insieme. Prosegue con sempre maggiore impegno e dedizione l'attività di NAOS Arte&Cultura proiettata a far dialogare le diverse espressioni dell'arte. E adesso, proprio per continuare ad offrire ampio spazio qualitativo alla creatività dell'artista si avvicina l'appuntamento con "Donnamare".

Dettagli Creato Sabato, 02 Giugno 2018 11:49