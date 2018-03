Reggio, nasce l'associazione "Paolo Costantino"

Si è tenuta sabato 24 marzo presso il dopolavoro ferroviario di Reggio Calabria la prima assemblea della neo costituita Associazione "Paolo Costantino".

L'Associazione è nata su iniziativa dei soci fondatori(Mario Cardia, Domenica Marino, Luigi Novello, Domenico Costantino, Paolo Costantino) e ha visto fin da subito l'adesione di tantissimi cittadini che hanno gremito la sala del dopolavoro ferroviario.

L'assemblea riunitasi ieri ha eletto Presidente Luigi Novello.

Numerosi gli interventi dei partecipanti, ad aprire i lavori uno dei soci fondatori, l' Avv. Mario Cardia, poi in sequenza hanno preso la parola Luigi Novello, Rodolfo Malaspina, il dott. Giovanni Latella, gli Avv.ti Giuliana e Davide Barberi e tantissimi altri soci che ieri hanno aderito.

Il ricordo di Paolo a quasi un anno dalla sua scomparsa ha contraddistinto i lavori dell'assemblea, "la rettitudine, l'abnegazione e l'amore per il prossimo hanno contraddistinto il suo operato anche nello svolgimento dei suoi incarichi istituzionali, prima come Consigliere e poi come Presidente di Circoscrizione".

A concludere i lavori Domenico Costantino che ha elencato gli obiettivi e le finalità della costituenda Associazione con le relative deleghe attribuite ai neo soci.