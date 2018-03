Siderno (RC): alla libreria Mondadori "La forza delle donne"

L'Accademia Alti Studi Storici e Politici "Zaleuco" e Azulejos International/Premio Epizephiry, in collaborazione con la libreria Calliope Mondadori di Siderno, presentano "La forza delle donne – L'impegno sociale e la lotta contro il cancro", dialogo con Giulia Fresca.

Venerdì 16 marzo alle ore 17.00, nella sala della libreria Mondadori (Centro commerciale "La Gru"), dopo i saluti di Renato Mollica, presidente di Azulejos International e Accademia A.S.S.P. Zaleuco, Giulia Fresca, ingegnere, giornalista e scrittrice, racconterà la sua lotta contro la malattia e presenterà il progetto "My Home" Orphaned & Children's GreenVillage, in the Ahinsan Traditional Area - Ashanti Region of Ghana.

Nel corso dell'incontro Giulia Fresca riceverà dal presidente Mollica il titolo di Accademica Onoraria dell'Accademia Alti Studi Storici e Politici Zaleuco e il Premio Epizephiry 2018 per le Arti e le Professioni.

Info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 393/2206250