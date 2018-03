Reggio, il 10 marzo la scrittrice Maraiza Lima racconta la dipendenza da alcol

L'alcolismo è una dipendenza più diffusa di quanto sembra. Nonostante il consumo di alcolici sia un fenomeno in discesa, in Italia si attesta al 15,9% la porzione di popolazione che pratica un eccessivo e smodato consumo di alcol. Si parla di ben oltre 8 milioni di persone (8milioni e 643 mila per l'esattezza) dedite all'ubriacatura e al binge drinking . Ciò non va classificato come folklore alcolico, bensì come problema che affligge la società in cui viviamo senza distinzione di sesso e di età.

Maraiza Lima, classe 67, donna di origini brasiliane che vive ‪a Milano da oltre vent'anni ha deciso di raccontare la sua esperienza a riguardo: "Sono tante le persone che vivono quello che ho vissuto io e pensano che non riusciranno mai a smettere di bere", scrive in "L'abisso del mio silenzio". Nella settimana dedicata alla donna, giorno 10 marzo alle ore 18, la scrittrice sara' la protagonista del "caffè letterario" che si svolgerà presso i locali dell'Associazione Missionaria Ministero Sabaoth di Reggio Calabria, siti in via Nazionale Pentimele n.36 (ingresso salita Bingo). L'iniziativa vede la collaborazione dell'Associazione di volontariato "Ama e cambia il mondo", nel continuo della serie di appuntamenti dedicati alle varie "dipendenze" che stanno avendo luogo in città con ottimi riscontri in partecipazione e profondità di confronto sociale e umano.

La testimonianza senza scandali come metodo e l'amore come arma sono gli strumenti di cui siamo dotati per affrontare questa vita e i suoi ostacoli.

