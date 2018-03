Reggio: il Cis della Calabria promuove “Le molteplici sfaccettature dell’universo femminile”

Giovedì 8 marzo 2018, alle ore 18, presso il salone della chiesa di San Giorgio al Corso - Reggio Calabria – il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, in occasione della giornata internazionale della donna, dedica a tutte le donne, al riconoscimento delle loro lotte, alle loro conquiste sul piano sociale, culturale, scientifico e artistico e contro le discriminazioni e le violenze di cui, ancora oggi, sono vittime in diverse parti del mondo, un incontro dal titolo "Le molteplici sfaccettature dell'universo femminile". I relatori: Filippo Aragona, giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, Francesco Massara, già presidente regionale e provinciale delle Acli, la prof.ssa Emilia Serranò, docente di Filosofia, Maria Florinda Minniti, docente di Lettere, Giuseppe Palamara, diacono, daranno voce ad alcune figure rappresentative del nostro tempo che hanno sofferto uno stato di disagio esistenziale legato alla condizione femminile. Saranno, inoltre, ricordate alcune indimenticabili figure del tempo passato (Madre Teresa di Calcutta, Rita Levi Montalcini e numerose altre). In questi ultimi anni, purtroppo, numerose donne sono soggette a violenze, non solo fisiche ma anche morali e sociali. Parlarne è importante per evidenziare una problematica così frequente, in modo di comprendere e contrastare questo dramma sociale.

