Le celebrazioni dell'Anassilaos in occasione della Festa della Donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna l'Associazione Culturale Anassilaos propone una serie di manifestazioni e incontri. Si comincia martedì 6 marzo alle ore 17,30 presso la Sala di San Giorgio al Corso con la presentazione del volume di Caterina Sorbara "Il Segreto delle Pietre" (Città del Sole Edizioni), relatrice la Prof.ssa Francesca Neri. Il giorno successivo, mercoledì 7 marzo alle ore 19,00 presso la Chiesa di San Giorgio al Corso, in occasione della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale" in programma il prossimo ottobre, si renderà omaggio omaggio a Santa Teresa di Lisiex (1873-1897) con l'intervento di Don Antonio Santoro, parroco della Chiesa di San Giorgio al Corso, e della Prof.ssa Pina de Felice. Giovedì 8 marzo alle ore 10,00 presso lo Spazio Espositivo di Poste Italiane (via Miraglia) sarà inaugurata la mostra filatelica e documentale sul tema "Le Donne nel tempo/Arte Cultura e Scienze" con la presentazione dei valori bollati appartenenti alla serie tematica "Le Eccellenze del sapere" dedicati al genio femminile italiano: Maria Gaetana Agnesi, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, Eva Mameli Calvino e Ada Negri. Nel pomeriggio dell'8 marzo infine, alle ore 17,30 presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio Regionale della Calabria appuntamento con l'ormai tradizionale Premio Anassilaos Mimosa, giunto alla sua 22^ edizione, a "personalità al femminile" del mondo del lavoro, delle arti, della cultura, del volontariato che si avvale del Patrocinio del Consiglio Regionale, della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria.

Dettagli Creato Domenica, 04 Marzo 2018 09:30