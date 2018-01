Reggio, i prossimi incontri dell'Anassilaos

Proseguono gli incontri promossi dall'Associazione Culturale Anassilaos. Martedì 16 gennaio alle ore 17,30 presso la Sala di San Giorgio al Corso si terrà l'omaggio al baritono Ettore Bastianini (Siena 24 settembre 1922- Sirmione 25 gennaio 1967). Una conversazione di Biagio D'Agostino, cultore e studioso di musica lirica. Dopo l'esordio, nel 1952, con la "Dama di Picche" del musicista russo Čajkovskij, Bastianini ha intrapreso una carriera luminosa ricca di successi che lo ha portato nei più celebri teatri del mondo, dalla Scala di Milano a Vienna e ancora New York, Londra (Covent Garden) Salisburgo e Chicago interpretando ruoli diversi nelle opere di Verdi, Puccini e di autori francesi. E' stato un grande interprete de "Il barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini. Il successivo giovedì 18 gennaio alle ore 16,45 presso la Villetta de Nava della Biblioteca Comunale, congiuntamente con il Comune di Reggio Calabria e la Biblioteca Pietro De Nava, l'Anassilaos dedica un primo incontro – il secondo si terrà sabato 27 gennaio 2018 - al Giorno della Memoria 2018 sul tema "Non dimenticare di ricordare", recital di Carlo Menga e Daniela Scuncia. In apertura sarà proiettato un breve documentario sulla Shoah realizzato da Giacomo Marcianò.

Dettagli Creato Domenica, 14 Gennaio 2018 21:25