Reggio, per gli alunni di Catona il concorso "Costruiamo l'Eco Presepe"

L'Associazione Amici di Fatima in collaborazione con la parrocchia Santa Maria d'Itria in Rosalì nella persona del nuovo parroco don Francesco Velonà , ha proposto agli alunni dell'I.C. Radice/ Alighieri di Catona alla guida del suo dirigente, l'avvocato Simona Sapone, un concorso, nuovo nel suo genere, dal titolo " Costruiamo l'Eco Presepe".

La scelta della tematica del concorso oltre che religiosa, ha una valenza culturale e civile indirizzata a rendere consapevoli gli alunni, sin da piccoli, del problema dell'inquinamento ambientale e che è possibile " valorizzare" i rifiuti imparando a considerarli una risorsa, essenziale per garantire un adeguato sviluppo sostenibile e a salvaguardare l'ambiente in cui viviamo.

Non è stato facile per la commissione, presieduta dal Parroco della parrocchia di Rosalì, dal Dirigente scolastico e dal Presidente dell'associazione Amici di Fatima, la prof.ssa Anna Maria Saraceno, scegliere un presepe anziché un altro, perché in ognuno i bambini hanno impresso un significato particolare che lo rendeva unico e diverso dall'altro, anche se la tematica era comune.

Il regolamento del concorso prevedeva la premiazione di tre presepi, uno per ogni ordine di scuola; la scelta è stata veramente ardua, perché i presepi erano da premiare tutti e simbolicamente lo sono stati, per cui la selezione è stata sorretta e guidata per quei presepi in cui è stato utilizzato in tutti le sue componenti, solo ed esclusivamente materiale di riciclo oltre che la manualità semplice e genuina dei bambini.

Altri due premi, fuori concorso per la simbologia e l'originalità rappresentata, sono stati assegnati agli alunni della classe primaria del plesso di Villa San Giuseppe, per la realizzazione di un presepe con pane raffermo; gli allievi hanno costruito la capanna della natività rappresentando un piccolo scorcio di Betlemme: la città del Messia, la città del Pane; il Pane che insieme al Vino è simbolo dell'Eucarestia per noi cristiani

Il secondo presepe premiato fuori concorso, è stato realizzato dalle classi terze, sezioni A e B della scuola primaria di Catona, gli alunni hanno costruito un presepe, ponendo dinanzi alla capanna elenchi sparsi, contenente ognuno, un diritto del bambino, quale: la protezione, il rispetto, l' istruzione, l'amore, la salute, la libertà, la convivenza democratica, la famiglia, il diritto alla vita.

Le prime tre opere classificate che sono: per l'infanzia il plesso di Salice; per la primaria il plesso di Catona, sezione A e la scuola secondaria di 1° grado di Catona ,sono state premiate con la consegna di materiale didattico alle classi che le hanno realizzate, venerdì 5 gennaio all'interno di una manifestazione che si è svolta presso la Chiesa Santa Maria d'Itria a Rosalì .

La serata è stata allietata dal coro parrocchiale che ha proposto canti natalizi in vernacolo, mentre in piazza musica, crispellata e la tanta attesa befana per i bambini