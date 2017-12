Festa d'inaugurazione per la fine dei restauri del gruppo marmoreo dell'Annunciazione di Antonello Gagini a Bagaladi

Dopo cinque mesi di restauro, il 28 dicembre alle 17 e 30, si svela al pubblico la rinnovata bellezza del gruppo marmoreo dell'Annunciazione di Antonello Gagini, capolavoro rinascimentale che si trova nella chiesa di San Teodoro Martire. Il restauro dell'opera, fulcro del progetto "Rinascimento d'Aspromonte" finanziato dall'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte e promosso dal Comune di Bagaladi, verrà presentato da Pasquale Faenza, curatore e storico dell'arte che ha diretto i lavori e ha coordinato le varie fasi dell'intervento. Il restauro dell'opera del Gagini, uno dei massimi scultori del Rinascimento italiano, è stato infatti il punto di partenza di un programma più vasto che, a partire dalla valorizzazione dell'opera, ha saputo coinvolgere la popolazione infondendo nuova consapevolezza del patrimonio storico-artistico dell'Aspromonte, per tracciare infine un itinerario d'arte che include una ventina di paesi aspromontani con altrettante opere rinascimentali.

Interverranno il Sindaco di Bagaladi Santo Monorchio, il Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte Giuseppe Bombino, Cristina Schiavone Funzionario restauratore e conservatore della Soprintendenza ABAP per la Città di Reggio Calabria e la Città di Vibo Valentia, l'antropologa Patrizia Giancotti.

Per l'occasione verrà presentato in anteprima il cortometraggio "Rinascimento d'Aspromonte", racconto per immagini di questo originale progetto, che ha aperto il cantiere di restauro ad abitanti, studenti e visitatori, ha segnato nuovi percorsi dell'arte in Aspromonte e ha promosso una nuova interazione tra devozione, arte, natura e cultura.

Seguirà buffet di prodotti tipici a cura della Cooperativa Grecale.