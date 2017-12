Reggio, la Pro Loco di Bocale chiude l'anno con "Aspettando il Natale.....cultura, tradizioni e Sapori"

Sabato 23 dicembre alle ore 18 presso il Centro Civico di Pellaro, si è concluso positivamente anche l'ultimo appuntamento annuale della Pro Loco Bocale città di Reggio Calabria, "Aspettando il Natale.....cultura, tradizioni e Sapori" volto alla valorizzazione delle attività culturali per la ripresa delle vecchie tradizioni popolari natalizie, nella periferia sud della città.

Si ringraziano: gli scrittori Natale Cutrupi scrittore Reggino, insignito di diversi premi in ambito nazionale per le sue poesie dialettali; Rocco Nassi scrittore di Bagnara Calabra, amante dichiarato delle tradizioni del proprio paese, dedica il suo tempo alla composizione di versi in vernacolo legati ai contenuti delle consuetudini popolari; Francesca Tavani scrittrice Pellarese che ha vinto numerosi concorsi letterari classificandosi fra i primi posti, ha pubblicato anche uno dei suoi libri stampandolo in proprio per regalarlo all'ospedale.



Le loro poesie ci hanno riportato indietro nei tempi ricostruendo la vera atmosfera natalizia.

Durante la serata gli intervenuti hanno potuto anche ballare e divertirsi al suono dei canti popolari dei bravissimi ragazzi: Antonio Borruto, Demetrio Dattola e Giuseppe Scopelliti del Gruppo Versud Etnofolk, che hanno allietato la manifestazione.

La serata è terminata con la degustazione dei dolci tipici natalizi quali petrali, torroni e panettoni artigianali.