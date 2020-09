Autonomia, Santelli: “Mettere al centro i fabbisogni dei territori”

"Si puo' parlare di riforma ma prima di tutto si deve abbandonare il discorso dei costi storici e bisogna rimettersi a discutere seriamente dei fabbisogni dei territori". Lo ha affermato il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, intervenendo al convegno online sul tema del regionalismo, organizzato dal gruppo del Pd in Consiglio regionale. "Nel dibattito politico - ha esordito Santelli - dovremmo tentare di abbandonare un velo di ipocrisia: se sei al governo o all'opposizione dello Stato o di una Regione, il tuo orientamento in qualche modo ondeggia rispetto agli interessi del momento. Su temi di rilievo costituzionale bisognerebbe mantenere una certa coerenza, e io tentero' di mantenerla restando fedele ai miei valori fondamentali. La domanda fondamentale che un Paese si fa e' qual e' il ruolo dello Stato. Io sono statocentrica: ritengo - ha proseguito il presidente della Regione Calabria - che la prima domanda e' quali sono i compiti cui deve assolvere lo Stato centrale per mantenere uniformita' di trattamento per i cittadini, poi si puo' vedere quale sovranita' cedere, verso il basso alle Regioni e verso l'alto all'Europa. Bisogna chiedersi prima qual e' realmente l'interesse nazionale, altrimenti rischiamo di avere riforme deficitarie".

Secondo Santelli "la vicenda del Covid ci ha fatto crescere e maturare un po' tutti, nell'esperienza, tra Stato e Regioni. Credo che il governo avesse una visione unitaria ma avesse la necessita' di confrontarsi con chi stava sul territorio. Questo ci ha fatto crescere come Paese e oggi deve portarci a una evoluzione anche della Conferenza Stato Regioni, che non puo' diventare un atto solo notarile: lo dico perche' a volte sono arrivati decreti con un'intesa da dare in un'ora e mezza ed e' difficile una cosa del genere. Dialogando realmente e togliendoci ciascuno di noi per quanto possibile la casacca ideologica tentando di rapportarci in un contesto istituzionali, credo - ha rimarcato che bisognerebbe utilizzare ancora meglio quella cabina di regia che e' Conferenza Stato Regioni e a sua volta fare una discussione piu' frana e piu' seria con le autonomie locali". Quanto al tema dell'autonomia, la Santelli ha osservato: "Personalmente ritengo che si puo' parlare di federalismo differenziato, si puo' parlare di riforma ma prima di tutto cio' si deve abbandonare il discorso dei costi storici e bisogna rimettersi a discutere seriamente di quelli che sono i fabbisogni dei territori, altrimenti - ha concluso il presidente della Regione Calabria - e' una presa in giro per i territori del Sud".

Nel suo intervento Santelli ha anche fatto un riferimento al Mes, sostenendo che "gli strumenti che in questo caso ci offre l'Europa vanno utilizzati con molto pragmatismo. Nelle cose in cui e' utile e essenziale il Mes, non vedo il motivo per non utilizzarlo".