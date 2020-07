Turismo, Italia Incoming: focus a Civita e Ricadi

Come è possibile innovare l'offerta turistica di un territorio? Come si gestisce a regime in tempi di Covid? Come si promuove un sistema turistico locale integrato? Sono questi i temi principali dell'appuntamento conclusivo dell'iter informativo e formativo avviato da Italia Incoming e dalla FITAC nel mese di gennaio.

Il percorso nasce con la finalità di supportare Enti, Associazioni ed Operatori Turistici nell'attivazione o nel miglioramento di processi che sfociano in piani strategici volti al sostegno di un turismo di prossimità anche per il 2021.

Il focus in programma, dal titolo "Turismo di Territorio. Strumenti e Servizi per un Turismo di prossimità" si terrà nella regione Calabria, Venerdì 10 Luglio dalle ore 18,00 presso l'Hotel Sunshine di Ricadi (VV) e Giovedì 16 Luglio dalle ore 18,00 a Civita (CS) presso il Parco Naturalistico Setteventi del Pollino. L'incontro è dedicato ad Enti, Associazioni ed Operatori Turistici interessati a potenziare l'integrazione dell'offerta turistica dei territori a logiche di tipo collaborativo, creando un notevole gioco di squadra che consenta, in un'ottica di sviluppo sostenibile, la promozione di una offerta territoriale stabile, innovativa ed improntata a logiche di miglioramento continuo.

Sottolinea Daniele Lettina, Coordinatore Nazionale e Responsabile della FITAC Federazione Italiana Turismo Associativo e Cooperativo: "Il Turismo di Territorio o di prossimità è oggi, la migliore soluzione per l'estate e l'autunno. Questo approccio ci condurrà verso mete vicine in territori, o meglio in Comprensori Turistici, facilmente raggiungibili in auto o in treno. Questo non può farci dimenticare il magnifico mare calabrese con spiagge attrezzate. Soggiorneremo in meravigliosi Cuor di Borgo che costellano i litorali calabresi. Per gli amanti della natura ci saranno valli incantevoli e sentieri di montagna ma anche Ruralità con tranquilli paesini di campagna da raggiungere, magari, con Andamento Lento o con avventurosi cammini nella storia e nella fede. Laboratori, nuove esperienze ed attività sportive, saranno in pole position. Infine una nostra esclusiva! Gli Anniversari di personaggi famosi, da scoprire e celebrare nei luoghi dove hanno vissuto, uno su tutti Federico II di Svevia che solo sulla provincia di Cosenza vanta decine di castelli. Molti non lo sanno, la città di Vibo Valentia, più volte saccheggiata dai Saraceni, venne definitivamente distrutta nel 983. Dopo circa due secoli, l'Imperatore Federico II la fece riedificare con il nuovo nome di Monteleone di Calabria, che conservò fino al 1928. Queste destinazioni ed i relativi Itinerari sono proposti, nei principali luoghi di ogni Provincia, e consentirebbero ai nostri Iscritti, di riscoprire piccoli tesori del nostro Bel Paese, fuori dalle classiche rotte turistiche. Il Turismo di Territorio o di prossimità di Italia Incoming per il biennio 2020/2021 dovrà arrivare a rappresentare, per le singole destinazioni, uno strumento importante per raggiungere uno sviluppo economico e sociale durevole".