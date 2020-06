La Leonida Edizioni pubblica il nuovo romanzo dello scrittore livornese Luca Bucciantini

"In questo romanzo l'autore Luca Bucciantini, con stile fluido, elegante, preciso, trascina il lettore in una storia ricca di introspezioni e spunti riflessivi.

Il comune denominatore è il rispetto dell'individualità, l'ineluttabile affermazione delle attitudini personali come mezzo per dare luce all'essere "unico e irripetibile" che è in ognuno di noi.

L'amore, inteso nella sua accezione più profonda, non manca di tirare le fila nelle vicende del protagonista, che si confronta con un mondo variegato di persone, in un precario equilibrio tra l'umanità più sentita e l'aridità più meschina, come solo nella vita reale avviene [...]"

