Coronavirus, il 23 aprile la presentazione web del libro “Giovanni Paolo II” di Modaffari

"L'imperativo è stare a casa fino al 3 maggio e allora, ho pensato, di celebrare la Giornata Mondiale del Libro con una presentazione online del mio libro Giovanni Paolo II il papa della comunicazione. Novità e cambiamenti nei 27 anni di pontificato (Editoriale Progetto 2000)". Lo comunica lo scrittore Antonio Modaffari che continua: "L'occasione vuole essere anche un modo per ricordare il grande Giovanni Paolo II a cento anni dalla nascita. Giovanni Paolo II pioniere della comunicazione moderna, il suo contributo-infatti-è stato determinante per quello che vediamo oggi in tempi di Coronavirus. I meravigliosi gesti di Papa Francesco sono trasmessi da Vatican Media, ma alla base di tutto ci sono stati i 27 anni del pontificato di Wojtyla il cui insegnamento sarà fondamentale per la costruzione dell'Europa che verrà. Ecco perché sarebbe giusto proclamarlo Compatrono d'Europa. L'appuntamento con la presentazione-conclude Modaffari- è per il 23 aprile alle 17:00 per info basta consultare la pagina Facebook I libri di Antonio Modaffari dove sarà possibile avere le modalità di accesso".

Dettagli Creato Sabato, 11 Aprile 2020 16:50