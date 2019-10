Pubblicato il libro “Garantismo mixtape” a cura di un gruppo di giovani calabresi

Edito da La Ruffa editore, il libro, "Garantismo Mixtape" è stato scritto da un collettivo di giovani giuristi, un giovane economista e con le illustri prefazioni del Dott.Alberto Cisterna e dell'Avvocato Giuseppe Milicia. Il libro è dedicato a una serie di temi giudiziari, reinterpretati attraverso la visione garantista della Diritto, da contrapporre al Giustizialismo.

Il libro mira a spiegare il concetto di Garantismo, con grafiche e tematiche accattivanti per chiunque, non solo per gli operatori del settore.

L'obiettivo è insomma, quello di rendere conoscibile all'utenza il concetto di garantismo.

Gli autori del Libro sono:

Rosario Milicia che si è occupato del Capitolo dell'opera dedicato a una serratissima critica alle Misure di Prevenzione, delineandone l'incompatibilità con un sistema garantista.

Giosuè Roberti, ha invece incentrato la sua analisi sulla crisi del Garantismo nell'ordinamento attuale.

Simona Costantino, ha dedicato il suo contributo all'opera su un'analisi attenta del sistema costituzionale Italiano e gli aspetti che lo legano al sistema delle garanzie per i cittadini, tutelati dalla nostra Costituzione.

Maria Paola Dalmazio, invece, si è concentrata sul mondo della Sanità e il suo rapporto con l'Autorità Giudiziaria, criticando aspramente la spinta Giustizialista nell'ambito medico che inibisce sempre più l'attività professionale dei sanitari.

Giovanna Zampogna, più attenta all'analisi casistica sul tema, ha esposto una nutrita analisi sul caso Kercher.

Natale Tornatora, attivo presso la facoltà di Economia dell'università "Roma Tre" si è concentrato su un'interessantissima analisi sui risvolti economici del Giustizialismo, prendendo le mosse dal caso "tangentopoli".

Melania Russo, ha avuto l'onere di analizzare il difficile rapporto tra i mass media e il processo penale, il qual è stato spesso foriero di processi mediatici sommari, rovinosi per l'individuo.

Insomma, una grande sfida per un gruppo di giovani, che mirano a rendere la visione Garantista del Diritto, conosciuta e condivisa.

Saranno organizzate presentazioni del Libro nelle citta di Reggio, Palmi e Roma.