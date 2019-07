Il peperoncino protagonista al Senato con il convegno “Le eccellenze italiane nel mondo”

Una sala Zuccari piena per il convegno "Le eccellenze italiane nel mondo. Il peperoncino ambasciatore di pace", occasione per parlare del significato di questo emblema della Calabria e per lanciare il Peperoncino Festival che si terrà a Diamante dall'11 al 15 settembre con un programma fitto di eventi. Ai lavori, moderati dal giornalista Rai, Osvaldo Bevilacqua, erano presenti tra gli altri l'ambasciatore di Libia Omar Al Taohrouni, il Presidente del Consiglio Regionale, Nicola Irto, il Presidente dell'Accademia del Peperoncino, Enzo Monaco, il Senatore Pd, Ernesto Magorno, la Senatrice Silvana Rosa Abate e il Presidente della Commissione Agricoltura, il senatore Gianpiero Vallardi e il vicesindaco di Diamante, Giuseppe Pascale. Intervenendo, il senatore Magorno ha commentato così la buona riuscita dell'iniziativa: "Il peperoncino è diventato ambasciatore italiano nel mondo, ma è soprattutto una delle massime espressioni delle potenzialità della Calabria, terra che accoglie, porta di pace d'Europa".

