A Nino Romeo il premo "Eccellenze del Sud"

Nella splendida cornice di villa Signorini di Ercolano alle porte di Napoli si è svolta la cerimonia della consegna dei prestigiosi riconoscimenti a personaggi noti che hanno dato lustro alle terre del Sud.

Eccellenze del Sud è un concept che ha pian piano preso vita in seno all'ambizione Terronian Project, un progetto socio-culturale finalizzato a mettere in luce tutto il buono presente al sud.

Uno dei riconoscimenti per il 2019 è andato al regista Bagnarese: "A Nino Romeo regista, autore, sceneggiatore, per il merito di aver ricordato da 25 anni una grande ed unica artista quale Mia Martini. Per questo che il Premio Eccellenze del Sud vuole riconoscere a Nino Romeo, questo grande merito di ricordare la indimenticabile Mia". La serata condotta dalla spumeggiante giornalista televisiva Lorenza Licenziati e Luca Abete di striscia la notizia ha visto la partecipazione del comico Paolo Caiazzo, dell'artista Rosmy. Colonna sonora della serata, la band musicale della bravissima Srarah Ancarola, non sono mancati momenti di degustazione di prodotti della terra campana. Nell'intervento di Nino Romeo grande spazio al legame tra la Calabria e la Campania, grazie anche a Mia Martini.

Un Premio tutto dedicato al caldo Sud.