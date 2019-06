Cassiodoro a fumetti e in inglese: domani conferenza stampa

Domani, lunedì 10 giugno, alle ore 12, nella sala Oro della Cittadella regionale a Catanzaro, si terrà la conferenza stampa di presentazione del volume biografico a fumetti in inglese dedicato a Cassiodoro, il grande politico e intellettuale nato in Calabria, personalità di primo piano del VI sec. d. C. e della storia della cultura occidentale.

Il progetto di divulgazione ha ricevuto il sostegno della Regione Calabria.

Interverranno all'incontro con i giornalisti il presidente della Regione Mario Oliverio, l'assessore alla Cultura Maria Francesca Corigliano e il presidente dell'associazione "Centro studi Cassiodoro", don Antonio Tarzia, che ha promosso e curato la pubblicazione a beneficio dei figli degli emigrati calabresi nel mondo.