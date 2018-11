Il 30 novembre a Campobasso Gratteri e Nicaso raccontano la ‘ndrangheta

Il prossimo 30 novembre alle 17.30, nella sala oratorio della chiesa di Sant'Antonio di Padova di Campobasso, verra' presentato 'Storia segreta della 'Ndrangheta', il libro di Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica di Catanzaro, e del saggista Antonio Nicaso che per questa occasione saranno nel capoluogo molisano. L'evento e' promosso dall'Anpi Molise e dall'associazione 'Giuseppe Tedeschi". "Sara' l'occasione - spiegano gli organizzatori - per riflettere sul ruolo sempre piu' pervasivo svolto dalla criminalita' organizzata a livello globale e in Italia con una capacita' di infiltrazione nei gangli strategici dell'economia, delle istituzioni e negli snodi fondamentali della Pubblica Amministrazione".

