"La favola del piccolo Cisse" arriva anche in Toscana

"La Calabria dell'accoglienza, motivo di orgoglio per l'intero Paese. La favola del piccolo Cisse, dopo le scuole calabresi, sbarca adesso anche in Toscana, continuando a conquistare e commuovere, subito, i giovanissimi alunni delle scuole elementari e medie, ma questo libro è destinato, a parere di chi lo ha letto, a restare un'opera immortale e a diventare, assai presto, per l'incredibile, fiabesca, reale e toccante storia che narra, raccontando il dramma epocale dell'immigrazione, un fenomeno collettivo nazionale, se non addirittura internazionale". E' quanto afferma, in una nota, il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, autore del volume e promotore (insieme ad altre Istituzioni locali e ad una Ong, Save the Children, che aveva salvato in mare il bambino ivoriano) della straordinaria mobilitazione che ha portato, in pochi mesi, al "miracolo" del ritrovamento dei genitori (il padre in Francia e la mamma in una prigione della Libia) del bambino della Costa D'Avorio di 5 anni sbarcato, poco più di un anno fa, il 15 luglio 2017, da solo, al porto di Corigliano, alla ricerca del suo papà in Europa, dopo che la mamma , una volta arrivati in Libia, dopo aver faticosamente attraversato il deserto, era stata imprigionata dagli scafisti criminali, mentre, sulla spiaggia di Sabratha, stava per salire, insieme al suo piccolo Cisse, su un vecchio barcone diretto in Italia. "Dopo le Scuole Medie "Giovanni Falcone" di Rende ed "Erodoto" di Corigliano Rossano e la commozione e le lacrime agli occhi dei giovanissimi alunni, La favola del piccolo Cisse inizia a varcare i confini regionali per approdare in Toscana, nella Scuola Primaria dell'Istituto "Caponnetto" di Bagno a Ripoli, grosso comune di 25mila abitanti, in provincia di Firenze, per iniziativa della prof.ssa Roberta Chiaro", continua Corbelli che rinnova oggi l'appello al mondo della scuola, ai dirigenti scolastici e ai docenti(dalle scuole dell'infanzia alle Università) invitandoli tutti "a richiedere la password e scaricare (gratuitamente) dal sito del Movimento (www.diritticivili.iti) il libro e a farlo leggere e conoscere in tutte le classi di ogni Istituto e Ateneo. Questa favola che, ricordo, ha commosso anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente della Camera, Roberto Fico, che mi hanno scritto per ringraziarmi, è l'antidoto perfetto per contrastare e mi auguro, un giorno, per sconfiggere ogni forma di odio, razzismo e xenofobia e per far conoscere il vero grande valore dell'accoglienza e della solidarietà, prosegue. Non avevo dubbi che La favola del piccolo Cisse avrebbe conquistato e commosso tutti. Sono consapevole che si tratta di un'opera immortale, come le grandi fiabe e i racconti indimenticabili del passato, non certo per merito dell'autore(che è, nel mio caso, assolutamente irrilevante) ma per la storia straordinaria, fiabesca e reale che racconta e documenta e per quell'intreccio (ed emozionante incontro al Lago di Tarsia, il giorno dello sbarco del bambino ivoriano) con la grande opera umanitaria, il Cimitero internazionale dei Migranti, che sta per essere realizzato a Tarsia, a breve distanza da Corigliano. Una vera favola. Completamente compiuta. Da pochi mesi, da luglio, infatti, il bambino (rimasto in Italia un anno; sei mesi, dalla sera dello sbarco al Natale scorso, in Calabria in affido provvisorio presso la famiglia di un bravissimo poliziotto; altri sei mesi in un centro Sprar pugliese insieme al padre), è con il papà in Francia, in attesa che li raggiunga anche la mamma che, dopo essere stata liberata (grazie anche alla mobilitazione creata) è rientrata in Costa D'Avorio. Il loro sogno si è avverato. Sono in quel Paese(la Francia) dove sognavano di andare un giorno e per farlo hanno rischiato, con quel drammatico viaggio della speranza, anche la loro stessa vita! Questa incredibile e toccante storia è non solo una pagina esemplare di accoglienza e solidarietà ma rappresenta anche un inno alla vita e alla speranza".

Dettagli Creato Domenica, 04 Novembre 2018 18:27