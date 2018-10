Nuova ristampa per "Lorsignori di ieri e di oggi" di Agazio Loiero

E' stata presentata a Catanzaro la terza ristampa del libro "Lorsignori di ieri e di oggi" scritto dall'ex ministro ed ex presidente della Regione Agazio Loiero per i tipi di Rubbettino. Oltre all'autore, all'incontro, ospitato nella sede del "Circolo di Catanzaro 1871" e moderato dal presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti Giuseppe Soluri, sono intervenuti la presidente del sodalizio, Paola Gualtieri, l'ex sindaco del capoluogo Marcello Furriolo e Maria Fonte. Numerose le presenze. "Abbiamo ristampato il libro - ha detto Loiero - perche' e' vero che molti dei personaggi di cui parla sembrano superati pero' puo' essere che qualcuno di questi possa ritornare in auge. Non lo sappiamo: grande rispetto per quelli che hanno vinto ma chissa'. Il libro parla di politici come Prodi, Amato, D'Alema, di giornalisti come Scalfari o Travaglio. C'e' anche Grillo perche' il libro e' stato scritto nel 2015. Alcune situazioni sono state anticipate altre no. E' un libro e l'essenziale e' che si legga".

--bannner--