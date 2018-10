Da domani giovedi 4 ottobre è in libreria il nuovo libro di Mimmo Nunnari "Destino Mediterraneo, solo il mare nostro ci salverà" (Rubbettino Editore). Con questo nuovo saggio, il giornalista calabrese affronta un tema storicamente affascinante, legato al più vecchio mare del mondo, ma affronta pure argomenti di grande d'attualità, come la questione delle forti correnti migratorie e dell'accoglienza. "Il Mediterraneo – dice Nunnari - è un «enigma meraviglioso». Mare dei viaggi avventurosi, teatro delle più grandi battaglie navali della storia, dei conflitti religiosi insanabili, dimora comune di ebrei cristiani e musulmani, la culla di Omero, l'autore del più grande poema di tutti i tempi). Mare interno, lo chiamavano i Greci, e nostro i Romani. E' un pezzo di mondo dove tutto è accaduto, e tutto accade: nascita del pensiero greco e della cultura araba, mescolanze di civiltà, popoli e tradizioni". Nunnari, racconta il Grande Mare delle tre religioni monoteiste, degli scambi, dei commerci, delle bellezze del paesaggio e della natura, dei misteri, delle leggende, delle scorrerie piratesche e delle migrazioni bibliche. Riflette a lungo sull'Italia, che il Mediterraneo lo ha in casa, col suo Sud, avanguardia occidentale verso Medioriente e Africa del Nord, e ponte di collegamento dell'Europa. "Nonostante tutte le contraddizioni, i ritardi sulla modernità, le incessanti correnti migratorie, e i focolai di guerra, il nostro mare - sostiene l'autore - è il posto giusto per riscoprire la cultura d'origine dell'Occidente e lo spirito europeo. Mediterraneo non è solo una nozione geografica, ma un vecchio nome, che si porta dietro la storia di tre continenti e di tre insiemi di civiltà; un patrimonio culturale che, in un futuro che si presenta pieno d'incognite, nel mondo che naviga senza bussola, smarrito, impaurito, e rinchiuso nei suoi falsi valori ingannatori, rappresenta l'eredità che ci può salvare".

