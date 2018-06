Il 28 giugno Caligiuri presenta a Udine il libro “Materiali di intelligence”

Sarà Alberto F. De Toni , rettore dell'Università di Udine e Segretario Generale della CRUI, a presentare giovedì 28 giugno alle ore 18 presso la Sala della Fondazione Friuli a Udine il Direttore del Master in Intelligence del'Università della Calabria Mario Caligiuri che presenterà il libro che ha curato insieme con il prefetto Marco Valentini in cui ripercorre l'evoluzione degli studi sull'Intelligence avvenuta negli ultimi dieci anni. Il volume, edito da Rubbettino e con la prefazione di Luciano Violante, contiene, tra gli altri, saggi dello stesso De Toni, di Giorgio Galli, Khaled Fouad Allam, Francesco Sidoti, Valeria Piacentini, Carlo Mosca, Marco Valentini, Lucio Caracciolo, Loretta Napoleoni, Nicola Gratteri, Carlo Jean e Paolo Savona. Tra le appendici figurano un saggio di Mario Caligiuri sull'evoluzione degli studi sull'Intelligence, l'elenco delle tesi discusse dagli studenti del Master ed un elenco delle pubblicazioni elaborate dal Laboratorio in Intelligence dell'Università della Calabria. Un fedele lavoro di documentazione di un'esperienza accademica che ha contribuito a sviluppare gli studi sull'Intelligence del nostro Paese in maniera innovativa. Il volume è stato presentato in anteprima nazionale lo scorso 16 maggio a Roma da Marco Minniti e Luciano Violante presso il Centro Studi Americani diretto da Paolo Messa.

La presentazione di Udine si svolge nell'ambito delle iniziative culturali previste in occasione dei "Magnifici Incontri" promossi dal locale Ateneo e che vedono confluire nella città friulana i rettori delle università italiane per due giornate di dibattiti e approfondimenti.